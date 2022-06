Trentola Ducenta. Prima riunione del direttivo Città in Comune

Prima riunione per il direttivo di “Cittá in Comune” che nei giorni scorsi ha passato in rassegna tutte le priorità della città.

Dalle politiche sociali, alla necessità di riqualificare il territorio, fino all’intento di fare squadra con le altre realtà territoriali per creare nuove sinergie.

L’associazione infatti è in costante dialogo con altre due organizzazioni per inserire in agenda le iniziative da svolgere insieme nelle prossime settimane. Un nuovo modo di vivere la comunità e di sedersi al tavolo per un confronto che può solo far bene al territorio.

Infine si è giunti ai problemi emersi nel corso dell’ultimo consiglio comunale. In qualità di osservatori, infatti, i membri dell’associazione hanno seguito con interesse quanto si è verificato in questi giorni nel civico consesso dove l’opposizione ha sollevato dubbi su alcuni crediti inseriti in bilancio. Ma ci sono anche ulteriori punti che necessitano di un approfondimento per il bene della città.

“Basti pensare a piazza Pertini di cui è stata annunciata pochi giorni fa la riqualificazione – fanno sapere dal sodalizio trentolese -. Da un anno procedono i lavori nel sito, con un finanziamento pubblico che ad oggi non si comprende se è ancora erogabile. Esso ammonta a circa 98.372 euro spesi per il lavoro in un’area di 1000mq e l’installazione di qualche giostrina. Ciò nonostante l’amministrazione annuncia tale manovra come un “grande risultato”. Non si comprende anche l’affidamento con urgenza, nè l’utilizzo di un eventuale ribasso che non c’è stato. In particolare sono stati impiegati 70.100 euro per i lavori e 28.272 euro tra spese di progettazione ed altro. Spese che sembrano alquanto esose a fronte delle opere da effettuare. Una tale somma poteva essere utilizzata per il rifacimento dell’intera area di piazza Pertini. Sulla scorta di quanto accaduto in questo caso chiediamo all’amministrazione comunale maggiore rigore nella gestione del denaro pubblico”.