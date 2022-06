Teverola. Fattore e la possibile assenza ai prossimi consigli comunali

“Oggi, in consiglio comunale, il 50% dell’assise ha, per questa seduta, sulla base di alcuni errori della richiesta per lo streaming del consiglio comunale, votato contrarietà alla ripresa del consiglio”. Inizia così il post del consigliere comunale Alfonso Fattore.

“Ho partecipato al consiglio perché ho rispetto dei responsabili impegnati e degli amministratori che hanno lavorato alla stesura dell’importante documento presentato in assise, di vitale importanza per l’azione di governo territoriale: il bilancio. A tal proposito, e ho voluto che fosse inserito al verbale, ho dichiarato che – a partire dal prossimo consiglio – allorquando non fosse garantita la videoregistrazione, per consentire alla cittadinanza di partecipare alla vita pubblica, non sarò presente ai consigli comunali, manifestando – all’uopo – il mio dissenso. Sempre coerente con le mie idee!”.