Teverola. Approvato il bilancio di previsione 2022-2024

Nella giornata di ieri è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

“Sono estremamente soddisfatta. Questo bilancio, sui ci abbiamo lavorato con massima attenzione, è – come ben sapete – documento di vitale importanza per le attività amministrative. È il documento che mette a punto la strada che l’ente deve percorrere”. Fa sapere Giusy Caputo, In qualità di Assessore al bilancio, tributi e finanze.

“Come dicevo, questo bilancio, guarda a 360º, recependo – così – le esigenze del territorio: prevenendo, dove necessario e valorizzando, dove possibile. Tra le cose più importanti che mi va di menzionare: – circa 10 assunzioni per il 2022, tra cui agenti di polizia locale. Perché priorità al personale? Perché è impensabile immaginare di raggiungere tanti obiettivi se la carenza di organico (di forza) è così talmente critica ed evidente; se la gestione spetta agli uffici e gli uffici sono vuoti è matematico che la possibilità di raggiungere gli obiettivi è minima. Alle 10 assunzioni, poi, si aggiunge un altro importante punto: abbiamo integrato gli LSU da 12 a 25 ore”.

“Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici, ma in particolare modo il Responsabile dell’Area di mio riferimento, il Dott. Carlo Nicola Barbato, per lo straordinario lavoro svolto. È stato eccezionale. Ringrazio, poi, tutti gli altri responsabili d’area che ci hanno coadiuvati per la stesura di esso. Io ho fatto la mia parte, per quello che potevo, ascoltando e lavorando. Dando una mano. Ora, spero che tutti gli altri facciano lo stesso, ciascuno per il proprio compito, affinché quanto scritto non resti un mero programma di cose da fare, ma di cose fatte! Ah, e non per fare polemiche, ci sono anche dei fondi stanziati per il funzionamento del consiglio comunale: sarà una buona occasione per registrare i consigli comunali”.