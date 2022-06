Sport estivi: 4 sport da provare questa estate

L’estate è il periodo ideale per praticare sport all’aperto. Fare attività sportiva infatti è la soluzione ideale per combattere la temperatura e mantenersi in salute.

Lo sport, inoltre, aiuta il nostro corpo a rilasciare lo stress accumulato, donando sia salute fisica che mentale. Vadiamo quali sono alcuni degli sport più apprezzati in estate e i loro benefici.

Stand up paddle

Quest’attività a metà tra surf e canoa è diventata molto popolare negli ultimi anni. Lo stand up paddle, o più comunemente SUP, consiste letteralmente nello stare in piedi in equilibrio su una tavola, dandosi la spinta con una pagaia. Praticare SUP aiuta a tonificare la muscolatura lavorando anche sull’equilibrio. Inoltre, il SUP si svolge all’aperto, aiutando il corpo ad assorbire vitamina D, importante per la salute delle nostre ossa.

Iniziare a praticare questo sport non è particolarmente dispendioso ma, oltre all’attrezzatura, è consigliabile munirsi di lenti a contatto per evitare di perdere gli occhiali in acqua, e di crema solare waterproof.

Trekking

Il trekking è l’attività estiva perfetta da praticare da soli o in compagnia. I benefici del trekking sono molteplici sia per il corpo che per la mente. Camminare immersi nella natura infatti riduce il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari, allena le articolazioni e aiuta a sfuggire dalla routine quotidiana.

Da nord a sud, l’Italia offre spettacoli naturali mozzafiato per gli amanti delle escursioni. Tra i percorsi più ambiti ci sono le Tre Cime di Lavaredo sulle Dolomiti, le Gole di Fara San Martino in Abruzzo e la Riserva dello Zingaro in Sicilia.

Arrampicata

Un altro sport molto apprezzato in estate è l’arrampicata. L’arrampicata può essere praticata sia indoor, in palestre con pareti attrezzate, che su pareti rocciose naturali durante la bella stagione.

Questo sport comporta numerosi benefici: stimola la concentrazione, migliora la coordinazione, aumenta la forza nelle braccia e tonifica la muscolatura in tutto il corpo. Inoltre, l’arrampicata è un ottimo allenamento cardiovascolare, e aiuta il nostro corpo a produrre serotonina e adrenalina.

Beach volley

Che estate sarebbe senza il beach volley? Il beach volley è forse l’attività più praticata sulle spiagge italiane. Questo sport migliora la coordinazione e l’equilibrio, così come il fiato e la respirazione. Glutei e spalle sono tra i muscoli più sotto sforzo durante questa attività, che risulta particolarmente faticosa per via della sabbia.

Se si decide di praticare questo sport è consigliabile evitare le ore più calde del giorno, preferendo invece la sera quando sia il calore che il vento sono meno intensi.