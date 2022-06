Spaccio stupefacenti, fermati due giovani nel Casertano

La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di ieri, in Falciano del Massico (CE), nei pressi di un centro sportivo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di criminalità diffusa ed in particolare di quelli relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un giovane, classe ‘03 originario di Mondragone e ha denunciato in stato di libertà un minorenne, classe ’06, residente in Falciano del Massico.

In particolare, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca, dopo una mirata attività di osservazione presso la piscina del suddetto centro, procedevano a controllare un gruppo di giovani, il cui esito positivo consentiva di rinvenire all’interno di un borsello personale di uno dei ragazzi, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 6 grammi, e 13 grammi di marijuana, nonché la somma di euro 42.60, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Venivano effettuate perquisizioni anche alle abitazioni dei predetti, a seguito delle quali si rinveniva nella camera da letto e nel bagno in uso al diciannovenne altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, un panetto del tipo hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi, nonché la somma di euro 250,00 suddivise in banconote di vario taglio.

Lo stupefacente, il denaro ed il materiale per il confezionamento trovati nella disponibilità dei due venivano sottoposti a sequestro in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sulla scorta delle evidenze acquisite, si procedeva all’arresto in flagranza di reato del maggiorenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e si denunciava in stato di libertà il minorenne per la medesima fattispecie criminosa.

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane di Mondragone veniva associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.