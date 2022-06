San Cipriano. Grande spettacolo di fine anno al Liceo ‘E. Segrè’

Si è svolta lunedì 6 giugno, con tangibile emozione e grande entusiasmo delle famiglie, degli studenti, dei professori, dopo ben due anni di virtualità, la tradizionale manifestazione di chiusura dell’anno scolastico del liceo Segrè di San Cipriano D’Aversa, felicissimi di ritrovarsi tutti, per condividere, innanzitutto, serenità, così come ha anche ricordato la studentessa Chiara Raffaella, che nelle vesti di impeccabile conduttrice, ha annunciato i suoi bravissimi colleghi, protagonisti di uno spettacolo ricco, vario, originale, declinato in danze, canti, drammatizzazioni mitico-parodiche e per concludere, una sfilata “divina” con rielaborazioni originali, in chiave artistica, delle attività scolastiche.

Dall’indirizzo classico allo scientifico, al linguistico alle scienze umane, ciascun allievo ha avuto la possibilità di esprimersi, divertirsi e divertire con i propri talenti e con la resa trasversale degli studi intrapresi, tra divinità olimpiche, un passo di Sirtaki, Mambo, Can can, messaggi contro bullismo, discriminazioni, guerre; il tutto spaziando dalla Grecia antica all’ Europa moderna con un’ attenzione speciale all’inclusione, al dialogo, alla serena convivenza tra i popoli e alla pace, a più riprese invocata.

Un vero e proprio “Inno alla felicità”, come recita l’inno stesso del liceo, in una serata che è stata anche allietata dalle eccellenze della scuola, studenti diplomati negli ultimi due anni scolastici con la massima votazione, e che ha rappresentato il giusto coronamento di passione, competenza e desiderio di straordinaria normalità. Grazie alla dirigente scolastica dott.ssa Rosa Lastoria, che ha reso possibile e viva una manifestazione di grande importanza didattica ed educativa, allo staff di presidenza, ai professori Simona Ferraiuolo, Iolanda Riccardi, Gianluca del Noce, Luigi Longo, ideatori, autori, sceneggiatori e organizzatori dello spettacolo, che hanno seguito con passione e professionalità tutti gli studenti, alle docenti suor Antonella Brancato, Antonella D’Alessandro, Luisa Verazzo, Nunzia Vellone, Rossella Mormile, per la fattiva e preziosa collaborazione. Lo spettacolo è stato avviato dalle alunne : Stefania Morza, Maria Pia Del Vecchio ed Emanuela Del vecchio, che hanno cantato e danzato “Musica Leggerissima”. Subito dopo, è stato eseguito un passo a tre classico dalle allieve: Anna Caterino Aversano, Agnese Aversano, Martina Di Fratta.

Successivamente, gli studenti delle classi III e IV Z hanno recitato la Commedia SOS Olimpo, commedia parodica-mitologica sul tema del rispetto dell’ ecosistema, delle regole di pacifica convivenza, dell’equilibrio sociale e naturale, delle altrui identità. Dopo gli allievi si sono esibiti attraverso una serie di balli, che hanno messo in risalto i loro talenti e la passione che coltivano da anni: Salvatore Massaro, Elisabetta Visone, Filomena Zagaria, Teresa Zagaria, Maria Pia Visone della classe I L ,hanno eseguito balli di Samba e Cha cha; poi c’è stato un mix latin di Samba, Rumba, Cha cha, Paso dublee, Jive con varie coreografie sul tema del bullismo, realizzato dalle studentesse: Francesca Simeone, Lidia Ciervo della classe IP e Mary Pecchia della classe IIIP. A questo punto, a metà spettacolo, la prof. ssa Elvira D’Amodio insieme alla dirigente scolastica, ha chiamato sul palco gli studenti che si sono diplomati negli ultimi due anni scolastici con votazione 100 e 100 e lode, ovvero le eccellenze dell’ istituto, che hanno ricevuto targa di riconoscimento e tanti elogi per l’impegno, i sacrifici e la passione allo studio, mostrati durante il loro percorso scolastico.

E’stata letta da una studentessa la frase scelta per la targa, ovvero un pensiero di Aristotele:”Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci”. La dirigente Lastoria, su invito della prof. ssa D’Amodio, ha rivolto complimenti e Auguri agli allievi eccellenti, affinchè questa meta possa essere l’inizio di una vita piena di fortuna e soddisfazione. Subito dopo, le allieve Alessandra Cioffo, Francesca Chiarolanza, Caterina Diana, Martina Di Fratta, Maria Teresa Palmese della classe III Z hanno eseguito “Impossible”; quindi, è stata rappresentata la commedia “ Il pomo della discordia”, versione mitico- parodica della narrazione che ha portato alla guerra di Troia, con innesti moderni sul tema della diversità di genere, dell’amore, dell’amicizia, del rispetto, della fedeltà, della guerra, della pace. Di seguito, c’ è stata la Sfilata delle divinità”Go to Real” Cheryl Linn, con riferimenti leggeri e simpatici agli dei, agli uomini, all’attualità e un quadro vivente finale del pantheon olimpico, quindi il Sirtaki.

Successivamente, l’allieva Angelica Cirillo e la classe IV L si esibiscono in canto e ballo sulle note di “Dua Lipa New Rules”. Quindi, balli latino americani a cura dell’allieva Luana Simeone della classe IVC, e poi” Can can dance”, a cura della classe IV L, ovvero delle studentesse: Teresa Callegher, Teresa Di Fraia, Elisabetta Corvino, Serena Schiavone, Ilenia Martinelli, Maria Cosentino, Carla Brunzo, Giada Capasso, Angelica Dell’Aversano, Ilaria Palmese, Alessia Corvino, Clarissa Maddalena, Cristina Altera, Maria Truppa. Subito dopo, Princess Adubor ha cantato “ Imagine”di John Lennon, e infine, l’“Inno alla felicità” della scuola realizzato con canto e danza delle allieve: Mariaraffaella Caterino, Rosa Diana, Teresa Pezzella, Federica Cecoro, Maria Pia Visone, Elisabetta Visone, Mariagrazia Martino, Filomena Zagaria.

Al termine dello spettacolo, la dirigente scolastica Lastoria ha ringraziato tutti i docenti e gli studenti per lo spettacolo realizzato e le famiglie per la loro cospicua partecipazione. Lo spettacolo è stato, dunque, un degno finale di anno scolastico che prospetta nuovi e rosei inizi.

di prof.ssa Maria d’Angelo