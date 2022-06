Rifiuti, approvato il bilancio di esercizio 2021 della società Gisec

Il bilancio d’esercizio 2021 della Gisec S.p.a, società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in Terra di Lavoro, di cui è socio unico la Provincia di Caserta, si chiude con un utile precisamente di 293.207€.

In particolare, il conto economico, in sintesi, registra il seguente fatturato:

40.855.430 MLN per conferimenti presso lo STIR. Rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento di circa 1MLN, grazie a maggiori quantitativi trattati;

3.760.059 MLN altri ricavi riconducibili, prevalentemente alla sopravvenienza attiva per rilascio fondo svalutazione crediti;

500.000 euro circa per crediti di imposta (contributi c/esercizio), quali formazione 4.0 (250.000), bonus investimenti Sud, bonus sanificazione.

Per quanto riguarda, invece, l’analisi dei principali costi di gestione, si registra una netta diminuzione del costo del personale (circa 600.000 euro in meno rispetto al 2020, dovuti a riduzione di personale per decessi/pensionamenti, riduzioni variabili aggiuntive, riduzione contrattazione decentrata); riduzione dei noleggi (circa 200.000 euro in meno rispetto al 2020). Di contro si registra un aumento dei costi per la gestione smaltimento rifiuti di circa 4MLN, dovuti al maggior ricorso a smaltimenti fuori nazione, anche alla luce dei lavori ancora in corso presso i capannoni MVA MVS dello Stir, che non consentono dunque lo stoccaggio di rifiuti). A fronte di maggiori quantitativi trattati inoltre si registrano inevitabilmente aumenti di costi diretti (gasolio, materie prime).

“Il bilancio positivo di oggi – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca – ci permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Siamo al lavoro su un piano di investimenti e progetti concreti per potenziare sempre di più l’offerta di servizi per i cittadini”.

Relativamente ai dati patrimoniali e finanziari si registra una media di incasso complessiva pari all’80% del fatturato, la cui posta di bilancio risulta essere pari ad euro 68MLN.