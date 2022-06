Referendum Giustizia, gazebo della Lega Caserta

Gazebo della Lega per sensibilizzare la cittadinanza al voto referendario di domenica prossima. Il coordinamento cittadino, di concerto con il leader regionale Valentino Grant ha organizzato un punto informativo presso il distributore di carburante del consigliere comunale Donato Aspromonte a Vaccheria per spiegare ai casertani le ragioni del sì ai cinque quesiti sulla giustizia.

Soddisfatto per la partecipazione il coordinatore cittadino Pietro Falco che ha sottolineato quanta attenzione ci sia da parte dei casertani ai temi della giustizia.

«Le frazioni sono la storia e il cuore pulsante della nostra città – ha sottolineato Falco – purtroppo, spesso per non dire sempre, vengono marginalizzate nell’azione politica di chi amministra Caserta. La Lega intende coinvolgerle sempre ed è per questo che abbiamo scelto lo spazio del nostro consigliere Aspromonte, a cui va il nostro ringraziamento per la solita attenzione e disponibilità, per affrontare un tema delicato come quello del referendum. Votare sì significa imprimere una svolta ad un sistema giustizia ostaggio di logiche correntizie che non garantiscono, nonostante la qualità di moltissimi magistrati, quella trasparenza che si dovrebbe ai cittadini. Le tante persone che hanno interagito con il gruppo dirigente del partito hanno compreso la strategicità dei cinque quesiti e sono sicuro lavoreranno con noi per raggiungere il quorum domenica prossima».

Con il coordinatore cittadino Falco e il consigliere Aspromonte, al banchetto hanno partecipato il capogruppo della Lega al consiglio regionale Gianpiero Zinzi, il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni, il dirigente cittadino e già candidato alle comunali Antonio Tarallo.