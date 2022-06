Rapina il negozio del genero e poi gioca tutto alle videoslot

Ha 57 anni l’uomo arrestato per rapina dai Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania. A raccontarla, una rapina come tante. Siamo in un negozio di detersivi in Via Antica Giardini.

Un uomo – Claudio Elia, cl.1965, residente a Giugliano – punta la pistola contro la commessa, rastrella l’incasso e poi fugge. Curioso però che l’attività colpita fosse del marito della figlia.

I militari si mettono sulle sue tracce e lo trovano in Via San Francesco A Patria, all’interno di un centro scommesse. Stava puntando i 400 euro appena “incassati” alle videoslot.

In auto, sotto al sedile, ancora la pistola scenica utilizzata per la rapina. Nel caricatore 7 colpi a salve

Elia, suocero della vittima, è finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.