Un punto prelievi sangue a Teverola

Da domani, martedì 14 giugno, sarà attivo presso il distretto sanitario a Teverola un punto per prelievi ematici e/o esami di laboratorio.

L’ambulatorio medico dove saranno effettuati i prelievi del sangue è situato presso la Casa della Salute del Bambino alla via Corso ltalia n.8 in Teverola ed è indirizzato per i pazienti del distretto sanitario 18 (Carinaro – Casaluce – Cesa Gricignano – Orta di Atella – Sant’Arpino – Succivo – Teverola).

Per accedere al punto prelievi non occorre prenotazione ed è aperto dalle 7,30 alle 10,30. Sarà sufficiente presentare la richiesta del proprio medico delle analisi previste dal Servizio Sanitario Nazionale dopo avere pagato il ticket (se dovuto). Un incaricato provvederà al trasporto dei prelievi sigillati presso il laboratorio Analisi del P.O. di Marcianise.

ln seguito si darà comunicazione della possibilità di effettuare il prelievo a domicilio per ipazienti non deambulanti o per impossibilità ad essere trasportati con mezzi comuni o per causa contingente legata al quadro clinico.

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione in cui sarà possibile l’accesso diretto, l’organizzazione di tale nuovo servizio sarà ulteriormente potenziata tenendo un giusto equilibriotra accesso diretto e accesso su prenotazione.

A tal proposito si ricorda che l’attività di prenotazione sarà estesa anche alle farmacie del