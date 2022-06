Precari Asl Caserta, Marino: ”stabilizzazione ancora al palo”

“Stabilizzazione ancora al palo per i precari dell’Asl Caserta. Si procede con estrema lentezza all’applicazione della legge Madia per i precari storici, mentre a breve, (30 di giugno prossimo) i lavoratori precari che hanno lavorato anche nel periodo Covid matureranno i requisiti per la stabilizzazione (personale sanitario e OSS), così come previsto dalla legge 234 del 2021”. Così, in una nota, Alberto Prospero Marino, referente CILS FP giovani precari.

“Ad oggi ancora non vengono emanate le linee di indirizzo regionali in materia stabilizzazione. Come sindacato, insieme a CGIL, UIL e Nursing up, abbiamo sollecitato le aziende sanitarie e la stessa Regione affinché si metta mano alla tanto agognata stabilizzazione del personale che ha lavorato nel periodo Covid e non solo, in condizioni durissime, di rischio e con precari rapporti di lavoro ormai da oltre due anni.

“Abbiamo intrapreso come CISL FP diverse iniziative di rivendicazione in ambito regionale e non escludiamo di farne altre a breve, fin quando non si stabilizzi anche l’ultimo dei precari sia esseri storici che di recente assunzione”.

(da sin: Franco Crisci, presidente dell’Associazione Professioni Sanitarie, Alberto Marino, Referente CISL FP giovani precari, Gigi Sbarra Segretario Generale Cisl Nazionale, Franco Della Rocca, Segretario Generale Cisl Fp Caserta)