PNRR, in arrivo oltre 13 milioni di euro per chiese, torri e campanili nel Casertano

«Dal Ministero della Cultura sono in arrivo oltre 13 milioni di euro – dichiara la deputata Margherita Del Sesto (IPF) – per 18 interventi su importanti beni culturali del casertano. Per alcuni di essi, la scorsa estate, avevo inoltrato specifiche segnalazioni per l’ottenimento dei fondi del PNRR. Il risultato mi sembra straordinario – conclude la parlamentare della VII Commissione Cultura della Camera – e gli interventi saranno fondamentali per la messa in sicurezza e la salvaguardia di elementi culturali identitari delle comunità interessate».