Nuove assunzioni di personale al comune di Caserta

Prosegue l’attività della Giunta Comunale di Caserta guidata dal Sindaco Carlo Marino per attuare il Piano Occupazionale 2022/2024 che prevede per l’anno 2022 quarantadue assunzioni, di cui due dirigenziali.

È stata indetta una procedura di mobilità volontaria riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti vacanti programmati dall’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale di Caserta, guidata dal Sindaco Carlo Marino, ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di categoria “D” e di categoria “C”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Le figure professionali richieste per la Categoria “D” sono: 1 Istruttore Direttivo Specialista della Comunicazione Istituzionale Categoria D; 1 Istruttore Direttivo Specialista dell’Infomazione Categoria D; 2 Istruttori Direttivi Area Legale Categoria D; 3 Istruttori Direttivi Ingegneria Edile Categoria D; 1 Istruttore Direttivo Ingegneria Ambientale Categoria D; 2 Istruttori Direttivi Area Informatica Categoria D; 3 Istruttori Direttivi Architetti Categoria D; 2 Istruttori Direttivi Specialisti Contabili Categoria D; 1 Istruttore Direttivo Agronomo Categoria D; 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Categoria D.

Le Figure Professionali richieste per la Categoria “C” sono: 1 Insegnante Scuola Materna Categoria C; 4 Istruttori Tecnici – Geometri Categoria C; 1 Istruttore Tecnico – Informatico Categoria C; 3 Istruttori Contabili Categoria C; 4 Istruttori Amministrativi Categoria C; 6 Istruttori di Vigilanza Categoria C; 1 Istruttore Amministrativo riservato alle Categorie Protette Ex Art. 18 della Legge N. 69/1999 Categoria C.

“Un ulteriore passo in avanti – dichiara il Sindaco Carlo Marino – verso quella che è una vera rivoluzione dell’assetto organizzativo della macchina comunale. Il settore tecnico e finanziario, – continua il Sindaco Marino – in particolare, necessitano di un incremento di personale che stiamo attuando in coerenza con l’approccio programmatico messo in atto da anni, che sta segnando lo sviluppo della nostra città e che darà risultati evidenti – conclude il Sindaco di Caserta – sin da subito e per gli anni a venire.”

“Anche quando si è impegnati in ruoli istituzionali ci sono momenti in cui si può accogliere serenamente il senso di entusiasmo – dichiara l’Assessore al personale Annamaria Sadutto – perché se è vero che la parola cambiamento è oltremodo utilizzata, in questo caso non lo è affatto. Stiamo attuando – continua Annamaria Sadutto – un vero cambiamento, i cui risultati saranno un riconoscimento per i dipendenti dei vari settori del Comune che in questi anni si sono sforzati per far fronte alle necessità e – conclude l’Assessore al personale – sarà un vero cambiamento per i servizi resi dal nostro Comune al cittadino.”

Le domande dovranno pervenire entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Per consultare i bandi è necessario visitare il sito web del Comune di Caserta, nell’area Amministrazione Trasparente, alla voce Avvisi