Mario Polichetti entra nella famiglia di Italia Viva

Mario Polichetti è il nuovo responsabile nazionale dell’area materno-infantile di Italia Viva. Nato a Roccapiemonte il primo ottobre 1965, primario del reparto “Gravidanza a rischio” presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Polichetti è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli, specializzato in Ginecologia e ostetricia. Vanta inoltre la specializzazione in Microchirurgia presso la Columbia University.



«Ringrazio il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, per questa nomina – commenta Polichetti – Ho sempre avuto stima di Renzi, seguendo il percorso che da sindaco di Firenze l’ha portato a essere presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente il mio impegno si focalizzerà sulla sanità. Porterò avanti le battaglie di sempre. Sul fronte del personale e dei posti letto nei reparti stiamo pagando ora il conto dell’emergenza Covid 19. Vanno tutelate le eccellenze e i presidi sanitari di frontiera. Infine, un saluto va a Lorenzo Cesa, al quale mi legherà sempre una profonda amicizia. Ma per la politica, visto anche l’ultimo periodo, ho deciso di fare scelte diverse. Il mio impegno avrà come linee guida le attività politiche del consigliere regionale Tommaso Pellegrino e delle senatrici Angelica Saggese e Annamaria Parente, quest’ultima presidente della Commissione Sanità. Infine, ringrazio Ettore Rosato, responsabile dell’organizzazione del partito, per la fiducia accordatami per questo ruolo importante nel partito».