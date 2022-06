Terza conferma in casa Volley Marcianise. La società annuncia di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2022/2023 con il libero Marco Vacchiano.

Secondo anno consecutivo in biancoblù per lui che spiega il perché ha scelto nuovamente il club casertano: “Resto per tanti motivi, ma sicuramente uno dei più importanti è il bellissimo rapporto creatosi con tutta la società. E non meno importante la voglia di mettersi sempre in discussione e migliorarsi (anche a 34 anni). Il volley Marcianise quest’anno ha alzato “l’asticella” e far parte ancora di questo progetto sarà davvero stimolante ed entusiasmante”.

Nuovo allenatore e diversi atleti in arrivo per una stagione che potrà essere entusiasmante: “Sicuramente ci attende un campionato impegnativo e importante. Ogni anno, anche guardando il mercato delle altre società di A3, il livello si alza. Ma noi non saremo da meno! La società tra importanti riconferme e nuovi innesti sta costruendo un roster che potrà dire la sua su ogni campo. L’arrivo del coach Pacecchi, personalmente mi stimola molto. Da giocatore tutti conosco le sue immense qualità da ricettore e spero di poter apprendere tanto da lui. Ci tengo però a fare un grosso in bocca al lupo a mister Racaniello e a tutti i compagni di squadra che hanno fatto scelte diverse per la stagione che verrà”.

Un punto di forza sarà sicuramente il pubblico del Palamoro e Vacchiano conferma: “Questa è una delle notizie più belle. Poter difendere i colori del Marcianise nella propria casa avrà tutto un altro sapore! Questa cosa inevitabilmente lo scorso anno ci è mancata, nonostante i nostri tifosi ci abbiano veramente seguito ovunque. Però immaginare un ‘PalaMoro’ strapieno è un qualcosa che mi trasmette una carica pazzesca. Già so che il tifo di Marcianise sarà una nostra arma in più che dovremmo sfruttare per creare un vero e proprio fortino in casa”.