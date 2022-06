Lusciano. Nuovo vicesindaco ed assessore per il sindaco Esposito

Pubblicati i decreti relativi alla composizione della nuova giunta comunale: si tratta di Luisa Mottola e Renato Mottola.

”Formulo i miei personali e sinceri auguri a Luisa Mottola per il suo rientro in giunta ed a Renato Mottola per l’incarico di Vicesindaco – dice il sindaco Nicola Esposito -. Ringrazio Consiglia Conte per l’ottimo lavoro svolto da assessore, sicuro che continuerà con la stessa dedizione ed impegno a svolgere il proprio ruolo istituzionale anche da consigliere delegato ai servizi sociali e 328. Faccio presente, per trasparenza, che il criterio utilizzato per la nomina di vicesindaco è stato quello dell’anzianità anagrafica, pertanto la stessa sarebbe spettata a Luisa, che a tal proposito ha preferito rinunciare alla stessa per dedicarsi esclusivamente al suo ruolo di assessore. Dico ai miei concittadini che questa nuova giunta è frutto di gioco di squadra, c’è tranquillità nel gruppo assessori/consiglieri che ogni giorno sono al lavoro per la città di Lusciano”.