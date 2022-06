Lusciano. Caos maggioranza, Italia Viva chiede consiglio comunale: ”i cittadini devono sapere”

“La maggioranza perde pezzi. Dopo la fuoriuscita dell’ ex assessore Luciano Mariniello, adesso, è la volta del consigliere Augusto Abategiovanni. Ormai è scontro aperto e Nicola Esposito non naviga in acque tranquille perché al momento si è indebolito e il dato politico dimostra che rappresenta poco più del 50% dei luscianesi. Chiediamo alla presidente Cristina Grimaldi di convocare un consiglio comunale ad horas, per far capire ai cittadini l’assetto politico dell’assise, quindi se c’è o meno ancora una maggioranza, perché oltre al Mariniello e Abategiovanni, alcuni consiglieri, hanno manifestato e manifestano, sul territorio, malumori contro il sindaco Nicola Esposito“. A dirlo, tramite nota stampa, il gruppo locale di Italia Viva.

“Ed è noto ormai sul territorio che lunedì 13 durante una riunione il direttivo del movimento Noi per Lusciano si è sciolto, non si conoscono i motivi ma quello che emerge da un post pubblicato sui social dal presidente dottoressa Francesca De Gaetano stesso è che si è in attesa della formazione di un nuovo Direttivo. Basta prendere polvere e metterla sotto al tappeto. La politica è una cosa seria! Senza giri di parole e, come sempre, mostrando coraggio e responsabilità, pensiamo che non si conosca vergogna e dignità e che si stia spingendo il paese sull’orlo del baratro. È chiaro che diventa tutto più difficile”.

“Ormai la politica ha raggiunto un livello molto basso. Chiunque, al giorno d’oggi, può fare politica, seppure senza alcuna preparazione.

Purtroppo la casa comunale è in serio rischio perché in questo teatro isterico potrebbe cambiare tutto per non cambiare nulla. Onde evitare ciò, rivolgiamo un appello ai luscianesi ricordando loro che la preferenza non va data con la pancia ma con la testa. Altrimenti è conseguenza logica dire che abbiamo ‘una politica scadente per un popolo scadente’z Ritornando alle querelle nella maggioranza, dobbiamo ricordare che se da un lato Esposito e company di anticipo mettono fuori gioco Abategiovanni e Mariniello, quest’ ultimi, con accordi dell’ultima ora, il primo nel 2013 offrendo su un piatto d’argento la vittoria per pochi voti di Esposito sull’ingegnere Luciano Petrillo e il secondo nel.2018, hanno garantito al movimento Noi per Lusciano di avere la vittoria elettorale, portandoci in questa valle di lacrime.

Purtroppo, noi di Italia viva, alla luce di quanto sta accadendo urliamo con forza: ‘Ci state togliendo la speranza di costruire un futuro per la nostra Lusciano’. Popolo di Lusciano: ‘sveglia!’”.