Luna di miele a Mauritius: il sogno di tutti gli sposi

La luna di miele a Mauritius è sempre al top di tutte le liste nozze, infatti da tempo ormai si è tornati a viaggiare ed il viaggio di nozze è doveroso. Se si sceglie Turisanda le proposte sono tantissime ma Maurius batte tutti infatti un viaggio così è sinonimo di paesaggi spettacolari ed emozioni uniche, clima perfetto tra maggio e novembre, con un caldo mite e mai troppo forte, ideale per i bagni di mare e di sole senza troppe sudate. Insomma è un pò come prenotare un posto in un Paradiso a qualche ora di volo da qui.

Mauritius: il Paradiso in regalo

Se si sceglie di regalare un pacchetto luna di miele a Mauritius non si sbaglia di certo! Anzi! Un viaggio unico che rimarrà nel cuore per sempre grazie ai colori, profumi ed atmosfere di tutto l’arcipelago! Perchè sì Mauritius è un’isola ma l’arcipelago è grosso ed è importante vederlo. Infatti anche Réunion e Rodriguez non sono mica da meno. Nel cuore dell’Oceano Indiano a circa 800 km a est del Madagascar, si arriva con circa 12 ore di volo dall’Italia è la meta perfetta per uno stacco in qualsiasi stagione dell’anno o quasi, infatti in media qui le temperature non superano mai i 28 gradi e questo rende la permanenza sull’isola sempre molto ambita.

Cosa fare in luna di miele

Mauritius è un luogo delizioso dove trascorrere del tempo: ecco qualche idea secondo una nostra recentissima esperienza

Port Louis: la capitale situata nella parte nord-occidentale dell’isola è molto bella e particolare da vedere. Le tappe classiche di un tour a Port Louis sono Place D’armes , l’ Aapravasi Ghat , il Museo di Storia Naturale e lo Champ de Mars , ed ovviamente tutto il centro storico.

situata nella parte nord-occidentale dell’isola è molto bella e particolare da vedere. Le tappe classiche di un tour a Port Louis sono , l’ , il e lo , ed ovviamente tutto il centro storico. Grand Baie, e le spiagge gemelle, per conoscere un vero angolo di paradiso in terra senza dimenticare poi la spiaggia de La Cuvette , dove il bianco delle conchiglie lascerà di stucco.

e le per conoscere un vero angolo di paradiso in terra senza dimenticare poi la spiaggia de , dove il bianco delle conchiglie lascerà di stucco. Rodrigues , per scoprire la barriera corallina

, per scoprire la barriera corallina Entroterra, per conoscere flora, fauna e profumi.

Sapori da non perdere

Biryani: riso, coriandolo e paprika, curcuma

Insalata di cuori di palma

Samosa: triangolini ripieni e fritti

Gamberi alla mauriziana,

Deliziosi i piatti di pesce appena pescato, ottima la frutta locale ed imperdibili i dolci.