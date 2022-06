Italexit sbarca in provincia di Salerno

Il partito di Gianluigi Paragone cresce in prov. di Salerno e si arricchisce di nuovi preziosi componenti. Sarà Gaetano Blotta (Nino per gli amici) a raccogliere il testimone e fondare il primo circolo cittadino di Italexit a Pontecagnano Faiano.

“Gianluigi Paragone con il suo partito politico Italexit dopo le diverse sedi aperte in Campania ed in provincia di Salerno arriva e si costituisce anche a Pontecagnano Faiano. Personalmente ringrazio il coordinamento regionale e provinciale per la fiducia datami merito anche di anni di esperienza, di militanza e passione sul campo in particolare sul territorio picentino – dice Blotta -. Si prospetta una nuova ventata di freschezza, di novità politica in vista anche delle prossime elezioni amministrative previste nella città capofila dei picentini per la primavera del 2023. Il mio invito personale ai miei concittadini è quello di darci una mano perché tutti insieme possiamo finalmente fare la differenza per un territorio che ha dato tanto negli anni ed ha ricevuto molto poco”.