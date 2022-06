Choc al pronto soccorso di Aversa: infermiere picchiato dal figlio di una donna

A raccontare il tutto l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate: “Alle 23.19 si presenta una donna accompagnata dai figli con una sospetta infezione via urinaria, già trattata in precedenza in un altro nosocomio. Le viene assegnato un codice verde al triage in attesa di essere visitata. Dopo 30 minuti dall’arrivo i familiari iniziano ad andare in escandescenza iniziando ad inveire contro i triagisti insistendo che la propria familiare doveva essere visitata con urgenza perché stava male, gli infermieri spiegano ai parenti e alla assistita che dovevano attendere xké ci stavano altre persone in attesa prima di loro e da più tempo”.