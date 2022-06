Lusciano. Grimaldi entra in giunta

Claudio Grimaldi è il nuovo assessore che entra nell’esecutivo in staffetta con il consigliere Marco Valentino.

Il sindaco Nicola Esposito con decreto di nomina gli ha conferito le deleghe a Contenzioso, Politiche Giovanili ed Affari Generali.

A Valentino, invece, è stata conferita la ‘delega speciale’ ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.

“Senso del dovere, sacrificio,forte passione verso la politica, attaccamento verso la mia terra, sono solo alcuni dei motivi che mi spingono a non mollare mai ed, a volte, ad andare anche oltre a quello che al mio ruolo compete – fa sapere il neo assessore Grimaldi -. Lascio il ruolo di Capogruppo di Maggioranza che mi ha consentito di avere una grande crescita sia politica che personale nella consapevolezza di aver operato sempre con spirito di squadra, nella totale trasparenza verso il proprio gruppo e dell’intero Consiglio Comunale. Accetto questa nuova nomina di Assessore del Comune di Lusciano cosciente dell’importanza e delle responsabilità che con questo ruolo andrò a ricoprire. Come sin’ora fatto, continuerò ad agire ed operare sempre per il bene della collettività e la crescita del nostro paese. Ringrazio il Sindaco Esposito Nicola per la fiducia incondizionata che ha sempre verso di me.