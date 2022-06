(FOTO) Aversa. Infermieri d’ambulanza a dura prova

Situazione agghiacciante quella degli infermieri di ambulanza in servizio ad Aversa. Notti trascorse su poltrone al quanto scomode e disagevoli, lettini fatiscenti, in un periodo endemico non ancora terminato che lascia i suoi strascichi.

‘Gli angeli della pandemia’, così definiti, specie nei primi tragici periodi principali dove le morti per covid superavano i record e le chiamate per ambulanze divenivano sempre più strepitanti. Perché non prendere provvedimenti?

Il periodo che stiamo vivendo dovrebbe farci capire l’utilità di alcuni personaggi e il continuo supporto anche psicologico che forniscono per la buona riuscita generale di tutto. Cerchiamo di avere un maggiore occhio di riguardo verso chi merita così da accrescere la dignità dei ‘disinteressati’.

di Ilaria Rita Motti