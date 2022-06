Favole in Alberate, al via il secondo appuntamento dell’Asprinum Summer

Un tuffo nel mondo delle fiabe per i più piccoli (e non solo) con un percorso itinerante animato dagli attori della compagnia teatrale “La Mansarda dell’Orco”. E’ questo l’obiettivo di “Favole in Alberata” organizzata dalla Pro Loco di Cesa e che si svolgerà venerdì 3 giugno, alle ore 10 presso un sito di alberata sito in via Leonardo da Vinci.

La manifestazione, che sarà gratuita e soggetta a prenotazione, concilia l’attrazione della fiaba con il contesto naturalistico in cui si svolge. Accompagnati da un folletto, gli avventori potranno incontrare Cappuccetto Rosso alle prese con il Lupo; Bianconiglio che rincorre Alice o, ancora, il Gatto con gli Stivali; insomma, le fiabe che appassionano da sempre sia i grandi che i piccini.

Il vigneto dell’azienda agricola Novantanovesima Grotta, che ospita l’evento, si trasformerà in un teatro delle Fiabe all’aria aperta, con un percorso ludico e didattico allo stesso tempo che coniuga natura e letteratura in una location assolutamente suggestiva e coinvolgente al fine di trasmettere alle generazioni future l’amore per il territorio e la volontà di preservare e tutelare il patrimonio delle Alberate.

Si tratta del secondo appuntamento, inserito nel cartellone degli eventi “Asprnium Summer”, organizzato in collaborazione del consigliere delegato agli Eventi Nicola Autiero e con la partecipazione delle Funzioni Strumentali dell’Istituto Comprensivo di Cesa coordinati dalla referente Cesarina Marrandino.