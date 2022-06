Estate a Napoli, noleggia la tua auto e viaggia tranquillo

La Campania si conferma la regina dell’estate anche per il 2022 e Napoli è senza dubbio la Capitale degli eventi dell’intera regione.

Forte di un calendario di concerti, mostre e manifestazioni di ogni genere che richiamerà nel Capoluogo migliaia di persone, anche dall’estero, Napoli è un luogo spettacolare, ricco di storia e cultura, in cui ogni angolo è poesia, e per chi vi si reca per la prima volta c’è solo l’imbarazzo della scelta anche se il tempo trascorso qui sembra sempre poco, rispetto a tutto quello che c’è da vedere.

L’ideale, per chi sceglie di visitare il Capoluogo Partenopeo, è muoversi con un mezzo proprio, rivolgendosi ad un’agenzia di renting come Maggiore la quale, grazie al suo punto di noleggio auto all’aeroporto di Napoli, consente a chi arriva presso lo scalo napoletano di trovare direttamente in loco il veicolo giusto, per poter visitare la città comodamente, girando in auto, senza stress, con la possibilità di raggiungere ogni zona senza problemi, e senza essere soggetti ad alcun tipo di orario.

Alcuni dei luoghi d’interesse più importanti della città, infatti, non sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e spostarsi in taxi risulta davvero oneroso. Per godersi davvero la città e girare liberamente da un punto all’altro, da Capodimonte al lungomare, passando per la Certosa di San Martino, fino alla Galleria Umberto per arrivare all’incantevole belvedere di Posillipo, la soluzione ideale è dunque muoversi in auto.

Noleggiare il proprio veicolo con Maggiore, dà la sicurezza di viaggiare a bordo di mezzi nuovi, sicuri e affidabili, con in più la tranquillità di avere a disposizione, pagando un unico costo fisso, tutte quelle che sono le spese accessorie legate al momentaneo usufrutto dell’auto, come l’assicurazione, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e, soprattutto, l’assistenza e il soccorso stradale 24 ore su 24, in caso di imprevisti. Una comodità non da poco, specialmente per chi si trova in città per la prima volta, e vuole essere certo di godersi davvero un soggiorno tranquillo, senza stress né preoccupazioni di sorta.

Girare per la città in auto sarà un’esperienza unica e coinvolgente, che darà modo davvero di scoprire l’essenza di Napoli e di conoscere da vicino la sua gente, immergendosi appieno nella vita frenetica di un luogo che, nei secoli, ha mantenuto la sua anima verace, sincera e genuina. I suoi vicoli caratteristici e i paesaggi unici saranno la cornice perfetta di una vacanza che rimarrà senza dubbio nel cuore di chi avrà la fortuna di trascorrerla. Perché Napoli non bisogna semplicemente visitarla, bisogna viverla.