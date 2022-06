Dazn cambia i prezzi e limita l’abbonamento condiviso

Dopo le indiscrezioni dello scorso anno arriva la conferma: il nuovo abbonamento Dazn limiterà l’utilizzo degli account condivisi. A meno che non si è disposti a spendere di più. La piattaforma streaming ha annunciato con un comunicato una riforma dell’offerta, che entrerà in vigore a settembre.

IL NUOVO ABBONAMENTO DAZN

L’abbonamento a Dazn prevederà due piani tariffari. Uno standard, al prezzo di 29,90 euro e uno Plus, al prezzo di 39,90 euro. La differenza sarà proprio la possibilità di condivisione dell’account. Con l’abbonamento standard sarà possibile guardare i contenuti fino a due dispositivi in contemporanea, ma solo se connessi alla rete internet della stessa abitazione.

Per avere la possibilità di utilizzare due dispositivi in luoghi diversi bisognerà spendere di più e sottoscrivere l’abbonamento Plus. “A partire da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito del tuo abbonamento) se vorrai potrai scegliere il nuovo piano di abbonamento Dazn Plus, al costo di 39,99 euro al mese, che ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione”, si legge nel comunicato.

In sostanza, per avere lo stesso servizio che gli abbonati hanno avuto fino ad oggi, bisognerà spendere 10 euro in più e sottoscrivere l’offerta Plus.

(Dire)