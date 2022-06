Daniele Butrico aderisce ad Italexit Salerno

Continua la crescita del partito politico Italexit fondato da Gianluigi Paragone in provincia di Salerno.

Questa volta è Daniele Butrico, altro storico esponente della Lega Salvini Premier, già segretario leghista della città di Battipaglia, ad entrare a far parte del nascente partito.

“La mia nomina come responsabile organizzativo della Piana del Sele – dichiara Butrico – è molto impegnativa e di grande responsabilità in un territorio vasto e con molte criticità che vanno seguite con attenzione e soprattutto risolte in primis dalla politica locale. Compito nostro sarà dare una bella strigliata alle amministrazioni locali per far sì che finalmente si passi dalle chiacchiere ai fatti. Ringrazio il segretario regionale e provinciale Armando Romano e Cesare Guarini per la fiducia che hanno riposto in me frutto di anni di lavoro ed esperienza politica. Al più presto metterò in campo una squadra di persone valide che mi aiuteranno in questo difficile ma entusiasmante compito”.