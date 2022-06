Concorso scuola, Miur riconosce errore prove scritte e rettifica punteggio a docente

Una docente che aveva sostenuto il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado vince la battaglia contro il Ministero dell’Istruzione, con il dicastero che riconosce gli errori che hanno caratterizzato la prova scritta. Lo rende noto il Codacons che, assieme allo Studio Rienzi, ha avviato i ricorsi in favore dei docenti danneggiati dalle irregolarità registrare durante il concorso.

La candidata non era stata ammessa alla prova orale del “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Classe di concorso A017”, conseguendo un punteggio pari a 68, non superando la prova per una sola domanda sbagliata – spiegano Codacons e Studio Rienzi – E’ stato così presentato un ricorso al Tar del Lazio a favore della docente in cui si evidenziavano le gravi irregolarità che avevano caratterizzato la prova, come una domanda priva di risposte esatte e un quesito formulato in modo ambiguo, ossia con due possibili risposte corrette.

Dopo la presentazione del ricorso il Ministero ha provveduto ad accogliere le richieste della ricorrente, rettificando l’originario punteggio attribuito e riconoscendo alla stessa ulteriori 2 punti sulla prova scritta, portandola così al raggiungimento di un punteggio pari a 70 e consentendole di conseguenza l’accesso alla successiva prova orale.