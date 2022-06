Concerto neomelodico, blitz dei Carabinieri

Movida sotto la lente dei Carabinieri della Compagnia Centro. Decine di militari hanno presidiato strade e piazze nel cuore di Partenope, tra baretti e locali notturni.

Denunciate tre persone per aver organizzato un concerto di musica neomelodica in piena notte, in Vico Figurelle a Montecalvario. Cantante, committente e organizzatore sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per disturbo del riposo.

Un 21enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Durante un posto di controllo in Via Acton è stato trovato in possesso di un coltello, un tirapugni e un frangi vetro, come quelli installati nei treni. Nella stessa auto due giovanissimi nelle cui tasche i militari hanno trovato 2 grammi di marijuana. Sono Stati entrambi segnalati alla Prefettura.