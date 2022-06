Il concerto del duo Casals apre l’estate summer al Salone Romano-Teatro Cimarosa

L’Onda Summer sta arrivando. Si parte domani sera, venerdì primo luglio ore 20.00, ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti, al climatizzato Salone Romano del Teatro Cimarosa, con un doppio evento.

Infatti nella prima parte della serata, il direttore artistico Giuseppe Lettieri, presenterà la Cimarosa Summer Card e la rassegna Cimarosa Summer Art, con tutti gli appuntamenti estivi, tra spettacoli di musica cabaret e teatro. Poi alle 20.30, con l’anteprima del Summer Concert 2022, verrà presentato il cartellone degli appuntamenti con la grande Musica itineranti in provincia di Caserta, che vedranno la città di Aversa anche quest’anno protagonista, visto che ospiterà anche il New Piano Festival, che si terrà nel chiostro di San Francesco con artisti di spessore internazionale, italiani e stranieri.

L’anteprima prevede l’esibizione di due grandi musicisti provenienti da oltralpe, la tedesca Felicitas Stephan al violoncello e il chitarrista peruviano Juan Carlos Aranciba Navarro, che insieme formano il duo Casals.

In programma musiche di Piazzolla, Villa-Lobos, Nin, per un repertorio della tradizione musicale latino-americana.

“Si parte- dichiara Giuseppe Lettieri, promotore degli eventi- con una serata in cui le rassegne che animeranno l’estate aversana si incrociano. Devo ringraziare ovviamente la famiglia Virgilio per aver voluto creare con me una rassegna soprattutto rivolta a chi resta in città a prezzi popolarissimi, e gli sponsor che ci daranno un supporto anche enogastronomico. Quando abbiamo pensato al Cimarosa Summer Art, l’obiettivo era quello di creare per il pubblico quasi un clima da villaggio, dove oltre al momento dello spettacolo ci stesse la gioia dello stare insieme sotto le stelle in allegria. Poi dopo il successo dello scorso anno del Summer Concert, grazie ad Antonino Cascio e all’associazione Anna Iervolino, ritorna in città la grande Musica. Concerti nelle chiese e nei chiostri, per vivere la città e il nostro splendido patrimonio artistico. Nella serata inaugurale ad impreziosire il tutto ci sarà per l’anteprima assoluta del Summer 2022 l’esibizione del duo Casals, due artisti davvero eccezionali, che ci riporteranno alle nostalgie del tango classico e all’alma latina. E a fine serata anche gelato per tutti, offerto da Davide Botti, vero maestro del gelato artigianale e della ricerca e cura di un prodotto che ci invidiano in tutto il mondo!”.