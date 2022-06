Con una popolazione di soli 648 abitanti il Comune di Gallo Matese (Caserta) è tra i più piccoli centri della Campania chiamati a votare per le amministrative di domenica 12 giugno. Eppure il numero di candidati sindaco è il più alto di tutta la Regione: sono in otto ad aspirare alla fascia tricolore e 72 i candidati alla carica di consigliere comunale.

In tutta la Regione sono 89 i Comuni al voto per l’elezione del sindaco, ma la tornata delle amministrative 2022 non coinvolge nessuno dei cinque capoluoghi. I Comuni con più di 15mila abitanti, dove è quindi possibile un secondo turno, sono 12: Pozzuoli, Acerra, Portici, Somma Vesuviana, Sant’Antimo, Nola e Ischia in provincia di Napoli, Mondragone e Capua in provincia di Caserta, Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Agropoli in provincia di Salerno.

In sei Comuni (Flumeri, Vairano Patenora, Lettere, Buonabitacolo, Cicerale e Sant’Arsenio) c’è un solo candidato sindaco, al quale basterà, quindi, che si rechino alle urne il 50% più uno degli aventi diritto.

(Nac/Dire)