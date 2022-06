CNSU, eletto Leonardo Jr. Pagano della UniVanvitelli

Fino a poco tempo fa pareva un obiettivo inarrivabile ma la grinta e la determinazione dei gruppi universitari Unica Vanvitelli (gruppo da cui fa parte lo stesso Leonardo), Siamo Studenti Economia, Siamo Studenti Ingegneria, You Vanv, Futura Vanvitelli ha vinto su tutto.

In poco tempo tutte queste realtà sono riuscite, grazie ad un grande impegno e una ineguagliabile dedizione ad ottenere un risultato che vede l’Ateneo Luigi Vanvitelli riuscire ad esprimere un Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari.

“Questo risultato non lascia dubbi su quale gruppo gli studenti della Vanvitelli abbiano scelto di farsi rappresentare – le prime parole del neo eletto Leonardo Jr. Pagano -. Un grazie immenso a tutti coloro che si sono messi in gioco, senza risparmiarsi in nulla e che hanno voluto e conquistato questo straordinario, storico risultato. Ha vinto la squadra. Questo è il vero gruppo universitario, quello del presente e del futuro, quello per cui varrà sempre la pena spendersi per ricostruire un’università piena di speranza e di buone notizie come questa”.

Candidatosi nella lista Confederazione degli Studenti, Leonardo – con ben 3149 preferenze – è riuscito a conquistare questo risultato così importante per l’Ateneo, risultando uno dei 7 eletti nel IV distretto, ovvero il distretto del Sud Italia.