Campo padel, guadagno assicurato

Questo particolare tipo di gioco, simile al tennis, è una formula alternativa e spesso scelta, perchè permette di bruciare più calorie essendo uno sport puramente aerobico.

Si configura con la presenza sul campo di 4 persone, 2 per squadra che, usando una racchetta che non deve superare i 45.5cm di lunghezza nella sua totalità, devono cercare di fare punti contro l’avversario.

Nello specifico, gli unici strumenti usati durante il game, sono la racchetta e la pallina da padel, che presentano materiali e misure standardizzate.

Quest’ultima solitamente, è di colore bianco latte/giallo, di forma sferica, e si presenta nettamente più comoda rispetto a una pallina da tennis, essendo interamente da gomma.

La racchetta invece, è composta da un manico e una parte superiore chiamata ‘testa’, con le seguenti misure:

– manico: 20cm di lunghezza, larghezza di 50mm com uno spessore massimo di 50mm

– testa: lunghezza variabile, purché non superi i 45.4cm totali

di ambo le componenti nella sua totalità, larghezza 26cm e spessore massimo di 38mm

Come si configura un campo da padel?

Un campo da padel differisce da uno più comune da tennis, poichè presenta acune caratteristiche:

– larghezza di 10 metri

– chiuso da pareti sui 4 lati, sul fondo e ai lati

– lunghezza di 20 metri minimo

Le pareti sono di solito in vetro, accompagnate dall’installazione di una rete metallica, posizionata in modo centrale all’interno del perimetro di gioco.

Puó essere coperto o scoperto a seconda della sua ubicazione, che puó essere indoor o outdoor.

Sicuramente meno pesante e decisamente più stimolante rispetto al tennis, questo gioco a 4, oltre a presentarsi semplice e intuitivo, risulta essere più conveniente in termini di spazio e manutenzione nella sua totalità.

Essendo di dimensioni minori infatti, si puó gestire in maniera più veloce e migliore, a fronte di un investimento monetario relativamente contenuto.

Conviene costruire un campo da ‘padel’ nella propria struttura ricettiva?

Come già descritto, il padel o paddle, è una valida alternativa al tennis, e risulta essere anche più conveniente di quest’ultimo, specie nei costi di installazione e sul mantenimento campo Padel.

Infatti, le dimensioni contenute della superficie di gioco, lo rendono decisamente conveniente in termini di investimento iniziale di costruzione, di cui dobbiamo tenere conto i materiali usati, che devono essere necessariamente di prima qualità.

L’installazione può avvenire sia in una posizione interna che esterna, contemplando in caso una sua copertura, difendendolo dagli agenti meteorologici e dal calore solare durante i mesi estivi.

Questa soluzione infatti, dà la possibilità ai giocatori di poter usufruire del campo anche durante le ore meno congeniali per praticare sport, sfruttandolo maggiormente.

É una opzione utile per tutte quelle strutture ricettive che necessitano di campi sportivi ridotti ma allo stesso tempo efficienti, congeniali ai gusti e alle esigenze dei propri clienti.

I costi di montaggio e posizionamento, sono contenuti, e vengono relativamente ammortizzati da quelli di manutenzione ordinaria della sua superficie di gioco.

Un campo da padel infatti, non necessita di cure costanti e particolarmente onerose, poiché non è composto da terreno in sabbia o altro materiale di difficile gestione.

Nella scelta del proprio campo di gioco però, è necessario rivolgersi a professionisti nel settore, che possano guidarci e supportarci lungo tutte le fasi di compravendita, composta da gestione preventivo, consulenza specifica, presentazione proposta e acquisto finale.

A chi posso rivolgermi?

É essenziale contattare imprese con esperienza nel settore, che possano venire incontro a tutte le esigenze dei propri clienti, rispondendo adeguatamente a tutte le richieste sia in termini di costi che di servizio.

La Servizi Edili Roma per esempio, pone come suo principale obiettivo di business, la professionalità del suo personale, composto da figure formate ed esperte nella progettazione di questi particolari tipi di impianti sportivi; ponendosi così, come una delle principali imprese edilizie attive sul territorio romano.

Offrono soluzioni adeguate ed efficienti, con la possibilità di consulenza e preventivo gratuiti, volti a una maggiore sicurezza per i propri clienti, che devono essere necessariamente tutelati nella progettazione del proprio campo da padel.

Con spese contenute quindi, è possibile realizzare una struttura efficiente e idonea ai propri spazi, che rispetti completamente i vincoli della sua ubicazione, valorizzandola.

L’impresa Servizi Edili Roma infatti, non solo si occupa della semplice costruzione di campi da padel, ma anche della loro estetica, avvalendosi di materiali di pregio che mantengano alti gli standard di qualità.

Vantaggi nel possedere un proprio campo da padel

I vantaggi sono riscontrabili nei costi da sostenere nella sua progettazione/installazione, nella manutenzione ordinaria, ma soprattutto nella sua enorme versatilità. Sono campi veramente funzionali e di possibile pluri-utilizzo anche per altre pratiche sportive, che ben si possono configurare all’interno della superficie di un campo simile.

Le loro dimensioni risultano essere congeniali e adattabili a tutte le esigenze di spazio, anche particolarmente ridotte, tipiche di realtà minori come privati o strutture ricettive di piccola-media grandezza che comunque vogliono dare qualità ai propri ospiti durante i loro soggiorni.

Optare per la progettazione di un impianto simile, non necessita di manutenzione ordinaria e costante, ma solamente di quella strutturale e straordinaria, che deve essere operata in momenti cadenzati durante l’anno e specialmente ove necessario.

Le pareti in vetro infatti, nonostante il loro aspetto possa sembrare fragili, sono particolarmente resistenti all’usura del tempo e agli agenti atmosferici, che non devono precludere l’integratità della struttura stessa.

Un’ulteriore vantaggio da considerare, è la possibilità di ricoprire la propria superficie di gioco, per un valore massimo di 7 metri, che permetterà quindi, di poter usufruire dell’impianto anche durante condizioni esterne avverse.

In conclusione, scegliere un campo da padel, è una soluzione valida che può ovviare alle più comuni installazioni sportive da tennis, agevolando notevolmente qualsiasi onere di utilizzo, sia da parte dei giocatori che dei proprietari stessi, che saranno sgravati da tutte quelle incombenze che si presentano spesso in questi contesti.