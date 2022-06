Bombe artigianali e botti illegali: Carabinieri arrestano 3 persone

Un 29enne e un 33 sono in auto e percorrono la Strada Provinciale Visciano-Schiava. E’ notte e i carabinieri della stazione di Visciano sono subito incuriositi anche perché sono in una zona isolata. E le auto di passaggio sono davvero rare, specie a quell’ora.

Quando la paletta si solleva, i militari scoprono che nel cofano erano stipati 300 ordigni artigianali, simili alle “cipolle” di Capodanno. Quanto basta per far saltare in aria una palazzina e per ridurre in polvere il veicolo che li trasportava.

I carabinieri non si fermano ed estendono la perquisizione anche nelle loro abitazioni.

In quella del 29enne, dove c’era anche il padre di 60 anni, i militari trovano altri 150 botti, tutti vietati e pericolosi.

I tre – 60enne compreso – sono finiti in manette per detenzione illegale di esplosivi e sono stati sottoposti ai domiciliari nei rispettivi appartamenti. Sono ora in attesa dell’udienza di convalida.