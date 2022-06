Basket. Nuova partnership tra Gevi Napoli – Geko PSA Sant’Antimo

L’unione fa la forza anche nel basket. La Gevi Napoli Basket, e la Geko PSA Sant’Antimo hanno infatti siglato una nuova partnership per una proficua collaborazione tecnico-sportiva. Il progetto prevede la gestione condivisa delle squadre che disputeranno il prossimo Campionato Under 19 Eccellenza e quello di Serie C Gold. L’obiettivo comune è quello di fornire un percorso sportivo che possa coinvolgere, con particolare riferimento al settore giovanile, anche le rispettive squadre che parteciperanno alla serie B ed alla Serie A.



In riferimento ai Campionati Under 19 Eccellenza e Serie C Gold, Gevi Napoli Basket e Geko PSA Sant’Antimo hanno scelto di affidare a coach Armando Trojano il delicato ruolo di trait d’union union tecnico tra le due società, supportando i rispettivi coach durante lo svolgimento dei campionati.



Per il Presidente Gevi Napoli Basket Federico Grassi, “il progetto è partito con lo scopo di unire le forze, le competenze e le risorse umane e sportive per dare vita ad una realtà cestistica ancora più importante. Proprio per questo, siamo molto soddisfatti di poter legare alla Gevi Napoli Basket, una realtà competente ed appassionata come la Geko PSA Sant’Antimo”.



Il General Manager Geko PSA Sant’Antimo Vittorio Di Donato ci tiene a sottolineare che in diversi mesi hanno “lavorato a questa sinergia, condividendo con il Presidente Grassi ed i suoi collaboratori, la stessa visione della pallacanestro e la medesima voglia di creare qualcosa di positivo e propositivo in un momento di grande ripresa per tutto il movimento regionale. Metteremo a disposizione di questo progetto le nostre reciproche esperienze, le nostre strutture e le nostre professionalità, per una collaborazione che in futuro, speriamo, potrebbe rappresentare un modello da imitare.”



I dettagli dell’accordo tra Gevi Napoli Basket e Geko PSA Sant’Antimo, saranno illustrati martedì prossimo 21 Giugno 2022 alle ore 12 durante la conferenza stampa che si terrà al Palabarbuto per la presentazione della nuova partnership.