Aversa. Sversamenti in strada nel weekend: pugno duro dell’assessore Caterino

“Ancora una volta stamattina abbiamo dovuto far fronte alla calata dei barbari del fine settimana che abbandonano piccoli rifiuti per strada nonostante le centinaia di cestini installati in città. Non subiremo passivamente!”. A dirlo l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino.

“Intanto per rendere la città decorosa ho fatto specifica richiesta alla ditta di igiene urbana di incremento di operatori nel fine settimana per lo svuotamento dei cestini e per lo spazzamento. Inoltre comunico che la settimana scorsa è stato approvato in commissione ambiente un regolamento da me proposto per istituire un gruppo di ispettori ambientali volontari debitamente formati e decretati dal sindaco che insieme alle associazioni di guardie ambientali zoofile con le quali abbiamo sottoscritto la convenzione, faranno da supporto al nucleo ambientale nella sensibilizzazione, nell’esercitare un maggiore controllo sul territorio e nel sanzionare i trasgressori Il regolamento è stato redatto in seguito al confronto con il Comandante Guarino. Inizieremo inoltre un confronto con i commercianti per i cibi da asporto”.