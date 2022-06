Aversa. ‘Pasticcio’ bilancio previsione, D’Angelo: “c’è da mettersi le mani nei capelli”

“Siamo su ‘Scherzi a Parte’ vero? La Giunta Municipale di Aversa, Sindaco in testa e Assessori al seguito, approva per la terza volta lo schema del Bilancio di Previsione, revocando quelli – ben due – già approvati, per, pare, delle incongruenze tra le cifre riportate nelle singole delibere allegate al bilancio e quelle inserite nelle poste di bilancio; altri errori non meglio chiariti. Detto così, può essere solo uno scherzo, e pure di cattivo gusto, altrimenti c’è da mettersi le mani nei capelli”. Così, in una nota, la consigliera comunale Eugeniad ‘Angelo.

“Ma, mi chiedo, il Sindaco non si era affidato ad una WonderWoman della contabilità e della finanza degli Enti Locali, la dr.ssa Francesca Sagliocco, che avrebbe dovuto riportare la gestione delle Finanze del Comune di Aversa nell’alveo della perfezione formale e sostanziale degli atti? Talmente brava, secondo il Sindaco, che poteva permettersi di volare, come solo una supereroina sa fare, da un’Amministrazione di Centrodestra ad una di Centrosinistra con una disinvoltura e una nonchalance degna di un luminare alla Cottarelli. E, sempre il Sindaco, non aveva individuato un’altra Superwoman nella dr.ssa Gemma Accardo? Mai vincitrice di alcun concorso dirigenziale, semplice capoufficio elevata al rango di keywoman del Comune di Aversa al punto da affidarle, nonostante il parere contrario di una parte dei consiglieri della sua ex maggioranza, la dirigenza delle Politiche Sociali, dei Servizi al Cittadino, del Personale, delle Finanze e dell’Acquedotto, il Coordinamento dell’Ambito C6 nonché RUP sulla gara d’appalto per l’esternalizzazione della riscossione dei Tributi, vinta dalla SOGERT SPA, gara tanto cara all’Assessore alle Finanze, dr.ssa Francesca Sagliocco. E ancora, per completare il tridente d’attacco sull’Area delle Finanze del Comune di Aversa, arrivò a supporto anche il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Luigi Pezzullo, pare amico personale della Sagliocco, eletto anche con i voti di qualche esponente dell’allora minoranza di centrodestra (l’ex maggioranza era spaccata sul nome di Pezzullo), poi passato in maggioranza dopo il ribaltone. Embè? Tutto questo dispiegamento di eccellenze e poi sbagliano i conti? Mi permetto umilmente di far notare che non sarebbe la prima volta che succede. Abbiamo scritto ed inviato decine di interrogazioni, esposti, richieste di chiarimenti, puntualmente snobbate dal nostro Sindaco. Abbiamo sottolineato errori formali e sostanziali nelle Delibere firmate dall’Assessore alle Finanze e dalla Dirigente ff ad interim alle Finanze: tutto caduto nel vuoto e rimasto lettera morta. Addirittura, le Relazioni dei Revisori per il Rendiconto 2020, il Previsionale 2021, il Ripiano del Disavanzo e il Riequilibrio, approvati – tutti in un’unica seduta! – a settembre 2021 erano sottoscritti solo da due revisori su tre: uno aveva dimenticato o era impossibilitato a firmare! Solo che stavolta pare che ci sia una attenzione parossistica, almeno da parte del Collegio dei Revisori, ad evitare errori, sbavature, incongruenze. Ci chiediamo: ma tutta questa spasmodica attenzione è dovuta ai fari accesi dalla Corte dei Conti sulle Finanze aversane? Ne saremmo lieti perché allora tutti i nostri sforzi per evidenziare irregolarità, incongruenze e l’assoluta mancanza di attendibilità dei dati contabili, non sono stati vani, a cominciare da quelli profusi dall’ex Assessore alle Finanze, dott. Carpentiero, sacrificato sull’altare della real politik dal Sindaco che immediatamente abdicò “all’operazione verità” per i conti dell’Ente, gridata in campagna elettorale, a causa di accordi intervenuti successivamente tra l’attuale Assessore alle Finanze e qualche suo consigliore e padrino politico. E di fronte a tale acclarata ed incontrovertibile incompetenza, approssimazione, superficialità, il Sindaco, nell’interesse della Città, non sente il bisogno politico, oltre che etico, di revocare con effetto immediato sia l’Assessore alle Finanze, dr.ssa Francesca Sagliocco, sia la Dirigente ff ad interim dell’Area Finanziaria, dr.ssa Gemma Accardo? Nell’interesse della Città non sente il bisogno di prendere ufficialmente le distanze da chi dovrebbe supervisionare, controllare, asseverare gli atti prima di firmarli e non lo fa? Nell’interesse della Città non dovrebbe chiedere all’Assessore alle Finanze come pensa di realizzare il suo progetto amministrativo sulle finanze locali – a parte “l’affaire” SOGERT SPA, ovviamente – se non conosce e non legge nemmeno gli atti che firma? E, per cortesia, evitiamo la litania degli errori dovuti alla mancanza di personale. L’Assessore alle Finanze c’è così come la Dirigente ff ad interim alle Finanze ed entrambe sono regolarmente retribuite: il minimo che ci si aspetta è che adempiano ai loro compiti. In caso contrario, si dimettessero”.