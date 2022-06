Aversa. Arriva l’Onda Summer al Salone Romano

Venerdì primo luglio alle ore 20.00, nella splendida cornice del Salone Romano, il salotto della città, adiacente al Teatro Cimarosa presentazione della Cimarosa Summer Card e del Cimarosa Summer Art, iniziativa di spettacoli ed eventi culturali, che da luglio a settembre, all’aperto nella corte del Teatro Cimarosa, con tante sorprese.

“Ormai ci siamo, sta per arrivare l’onda summer- ci dice Giuseppe Lettieri, ideatore e direttore artistico della kermesse – per chi resta in città. Quando un mese fa Enzo Virgilio della famiglia proprietaria del Teatro Cimarosa mi chiese di collaborare con lui a creare una rassegna, qualcosa, per offrire la possibilità ai concittadini, che per diversi motivi sono costretti a stare in città, di un momento di svago e distrazione soprattutto dalla calura estiva che spesso porta anche all’apatia e alla noia, considerando anche che non ci sono grandi alternative offerte a livello istituzionale, subito focalizzai la location all’aperto. Staremo sotto le stelle tutti i giovedì a goderci spettacoli dal vivo, dopo mesi e mesi che gli spettacoli li abbiamo visti solo dai telefonini e in tv. Una rassegna che spazia dai vari generi, dal teatro al cabaret, dal jazz al repertorio classico napoletano, al pop. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti”.

E anche proprio i gusti al palato saranno solleticati perché durante gli spettacoli infatti ci saranno diverse sorprese enogastronomiche. Il tutto a prezzi popolarissimi soprattutto per i possessori della Cimarosa Summer Card. Per i dettagli quindi tutto il primo luglio, Salone Romano, ingresso libero.



“E non mancheranno sorprese, perché dopo la breve presentazione, ci sarà l’esibizione di due artisti internazionali, per un omaggio al grande Astor Piazzolla e alla musica spagnola ed argentina – sottolinea Lettieri -. Quindi per chi vuole saperne di più e godersi una bella serata basterà venire al Salone Romano, ingresso libero fino ad esaurimento posti.”