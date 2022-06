Aversa. Musicalia a Sant’Antonio con l’organista Maria Teresa Roncone

“Con il concerto del grande Maestro Maria Teresa Roncone – dichiara Giuseppe Lettieri, direttore artistico di Musicalia- si conclude il ciclo di questa manifestazione, che era iniziata proprio nel settembre scorso, con un concerto d’organo a Sant’Antonio. Tantissimi concerti, nella città della Musica, sempre molto partecipati. L’occasione ed il pretesto sono quello di far suonare un organo molto importante, come è quello Mascioni. Per chi non fosse addentro all’argomento, voglio farlo capire con termini di paragone che seppur profani centrano appieno il tema. Dire Mascioni, è come dire Ferrari per un’auto, oppure Rolex per un orologio. Credo di esser stato chiaro. Se poi ha suonarlo è un interprete così fine ed esperta, allora il risultato sarà sicuramente di grande pregio. Per questo dico che è un concerto da non perdere. Con Musicalia abbiamo affrontato i diversi campi della classica, aprendo e chiudendo con l’organo di Sant’Antonio, per la cui disponibilità ringraziamo la comunità monastica lì presente”.