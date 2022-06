Aversa. Al Liceo Artistico premiati gli alunni meritevoli

Si sono concluse ieri le Serate Vinciane presso le varie Sedi dell’IIS Leonardo da Vinci per premiare le eccellenze, ovvero gli alunni meritevoli che si sono distinti per aver vinto diversi Concorsi.

Le Serate per il Liceo Artistico centrale e succursale e Liceo Scientifico e Scienze Umane hanno visto tre giorni di Mostra Didattica 14,15,17 giugno, nelle quali le sedi di via Presidio e via Pirozzi hanno aperto le porte ai visitatori; molti gli apprezzamenti ai lavori eseguiti dagli studenti sotto la cura attenta dei loro instancabili docenti di pittura, scultura, scenografia, grafica, architettura e design.

Ed ecco che accanto a manufatti (lampade, tele, plastici, serigrafia, gessi, opere in terracotta, sculture, cartoni) sono emersi pannelli meravigliosi che riproducono opere illustri: “La Centauromachia” di Michelangelo, “Les Daimoselles” di Picasso; non stupisce apprendere che un Cortometraggio realizzato MATTEO ESPOSITO, ANDREA MIGLIOZZI, EMANUELA DE ROSA e ILARIA CUCCARO della 5G di Grafica è diventato uno spot contro la guerra in Ucraina, promosso da Emergency e classificatosi al 2^ POSTO al“FESTIVAL DEL MARE” a CIVITAVECCHIA per la Campagna pubblicitaria “HAI MAI VISTO?”.

E non meraviglia neppure quando si consegna la targa per il primo posto al prestigioso Concorso PLANA con la facoltà di Architettura Vanvitelli a CIRILLO ROSAPIA della 5F o il 1 posto a SACCO GIULIA, TROISE MARILU’, HUMENYUK ANASTASIA, CANTONE ORNELLA, CONFORTO CARMELA, PIPOLA FRANCESCO PIO e IOVINELLA ENZA della classe 4F-G per CONCORSO SERRA CLUB – CURIA DI AVERSA.

Non si può non dare merito alla 4C con la realizzazione del cencio celebrativo per il PROGETTO AVERSA MILLENARIA e la partecipazione Concorso regionale “L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA”, la menzione speciale per ROBERTA MASULLO della 4D al Concorso letterario DON PEPPE DIANA e VALENTINA IAVARONE della 3B per la realizzazione della brochure del Seminario Vescovile per le MATTINATE FAI DI INVERNO Novembre 2021.

Qui si respira arte, bellezza, tecnologia, creatività, storia, e tanta passione. Scorrono le targhe, si susseguono i volti, gli sguardi di alunni che si sono diplomati con il massimo dei voti oggi iscritti a prestigiose Università come Medicina, Beni Culturali, Architettura, Accademia di Belle Arti. Si son alternati al microfono la giovane Rappresentante d’Istituto, Helena Tesone, che ha introdotto vari momenti musicali e teatrali preparati dagli studenti, il Dirigente Scolastico, prof Giovanni Del Villano, che con professionalità e orgoglio, dopo i Saluti alle associazioni e Dirigenti presenti ha fatto gli onori di casa, consegnando personalmente targhe ed attestati; accanto a lui i docenti della Commissione Arte & Cultura, le prof sse Veronica Mele e Rosalba Corvino, la quale ha ringraziato i suoi colleghi per lo sforzo fatto nell’organizzazione nonostante la pioggia, e precisando che la commissione coordinata dal prof Latino (FS Area Artistica), con il Dirigente ha voluto queste “serate Vinciane” per dare il giusto merito alla valorizzazione delle eccellenze e che gli alunni hanno contribuito ad incrementare la qualità dell’offerta formativa.

In seguito, la prof ssa Daniela Comella (FS PTOF) ha elencato le attività progettuali che si sono susseguite nel corso dell’anno scolastico: Aversa Millenaria, Giornate FAI di Primavera, Progetto Amico Libro Einaudi, Piano Estate con vari laboratori, Concorso Serra Club, Olimpiadi del Patrimonio Artistico, Concorso Libera Don Diana, Plana Vanvitelli e staffetta creativa con Bimed, Socrate e l’Arte della Maieutica, Socrate: l’elenchos, Cortometraggio sulla poetessa Mascha Kaleko, in collaborazione con la SMS di Trentola, Scrittura di una breve sceneggiatura e realizzazione di un video nell’ambito del percorso interdisciplinare di Educazione Civica sulla figura di Rita Atria, “La siciliana ribelle”la lista è lunga e articolata.

La serata si è conclusa con la consegna ufficiale del Cencio storico alla città di Aversa al Sindaco dott Alfonso Golia presente per l’occasione e alcuni consiglieri comunali. Quest’ultimo si è complimentato con il Dirigente scolastico per il lavoro svolto e si è reso disponibile per protocolli d’intesa atti a far emergere l’importanza del lavoro svolto da questa prestigiosa istituzione scolastica.