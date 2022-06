Liceo Artistico Aversa, premiati gli alunni meritevoli delle succursali

Terminata ad Aversa la quattro giorni d’arte e spettacolo, mostre, e riconoscimenti dell’istituto superiore liceo artistico Leonardo da Vinci, che ha visto in prima linea il lavoro degli alunni svolto durante tutto l’anno accademico: il 14 giugno ha aperto le danze il plesso che si trova a via Pirozzi, succursale del Liceo, con la mostra artistica organizzata dal responsabile Luigi Oliva e dalla collaboratrice del Ds Paola Ruffo.

Ad allestire la mostra gli alunni e dei docenti: D’Antonio Annamaria, Spicciariello Giuseppe, Scogliamiglio Giustina, Pellegrino Luigi, Sabatino Santorelli, Rabbacino Patrizia, Leanza Cristina, D’Amico Giovanna, Odierna Giovanni, Tuoro Giovanni, trattando tutte le arti, pittura grafica scultura scenografia ecc.

Premiata l’alunna Cirillo Rosa Pia, classe 5A, prima classificata al concorso nazionale sul clima (planet life a new awareness the climate change we do not). Plauso del sindaco di Carinaro Nicola Affinito e del Ds Giovanni Del Villano, entusiasti del successo della mostra e delle attività messe in atto.

Anche al Liceo scientifico – Scienze Umane a Trentola Ducenta (succursale dell’artistico) ci sono state le premiazioni di alunni meritevoli che si sono distinti negli anni con progetti studi e opere d’arti, organizzato dai responsabili – rispettivamente vicepreside e collaboratore del Ds -: Alfredo Ruffo, Tamara Carbone, Andrea Dolla, che con il sindaco Apicella il vicesindaco Vincenzo Sagliocco, la consigliera Della Volpe e il Ds Giovanni del Villano, la dsga Libera Pommella, hanno premiato tutti gli alunni che hanno partecipato e vinto ai concorsi nazionali e gli alunni speciali che hanno contribuito durante tutto l’anno ppreparati dai docenti: Irene coluzzi, Annamaria Cavaliere, Cipullo Mariella, Lucia Sagliocco, Clelia Verde, Angela Ventimiglia, Emma Benvenuti, Bianca Vanacore, Giuseppina Tambaro, Sparapano Loreta e Tommaso Mirella.

La giornata si è conclusa con la premazione Angelo Zinedine Russo, l’alunno che si è distinto per le sue doti artistiche che ha affascinato la giunta comunale di Trentola Ducenta che lo ha voluto premiare con una targa meritevole, Angelo Zinedine Russo.

Premiati anche tutti gli alunni dei 4 plessi che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto 100 agli esami di stato.