Aversa-Fisciano, linea diretta di bus con la cittadella universitaria

“La città di Aversa e il territorio dell’Agro aversano esprimono un incredibile bacino di studenti che ogni giorno, da anni, è costretto ad affrontare vere e proprie Odissee per raggiungere la cittadella Universitaria di Fisciano. Un viaggio che, se non intervengono contrattempi, richiede un tempo non inferiore alle 2 ore e mezza”. È quanto annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano, a margine della seduta del Consiglio regionale della Campania.

“Grazie a una mozione a mia firma, ho chiesto di istituire, d’intesa con Acamir e le società che gestiscono i servizi di trasporto, una linea di collegamento su gomma diretta tra Aversa e l’Università di Fisciano, garantendo almeno una o due corse giornaliere – sottolinea Aversano -. Un servizio che, in accordo con il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone, partirà in via sperimentale dal prossimo mese di settembre, così da capire quali correttivi apportare in funzione del numero di utenti che ne usufruirà”.

“Grazie a questo provvedimento facciamo un passo avanti importante nella garanzia del diritto allo studio per migliaia di studenti dell’intero comprensorio dell’Agro Aversano – conlude Aversano –. Un risultato importantissimo che consentirà, da oggi in avanti, a molti ragazzi di poter scegliere una delle facoltà dell’Unisa, con la consapevolezza che non dovranno più affrontare tormentati viaggi di andata e ritorno, costretti a cambiare almeno due mezzi e rincorrendo tempi e coincidenze per poter essere puntuali alle lezioni e agli esami”.