Ad Aversa il concerto della Pace

Mercoledì 22 giugno alle ore 20.30, presso lo Zodiaco Sporting Club di viale Olimpico, ci sarà un concerto della pace organizzato dall’associazione Unisound.

Dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia torna la musica dal vivo per l’associazione di promozione sociale e musicale di via Giotto 103 ad Aversa.

Un sodalizio che si occupa sia della formazione musicale ed artistica di bambini, ragazzi ed adulti sia di utilizzare la nobile arte delle sette note come potenziamento dello sviluppo delle capacità comunicative e di socializzazione. L’associazione, operativa da oltre un lustro, offre attraverso corsi di musica e canto con valenti professionisti, l’organizzazione di seminari, master class e corsi di alta formazione jazz, dove sono già intervenuti negli anni passati grandi nomi alcuni provenienti anche da oltre oceano.

“Finalmente quest’anno- ci dice il Maestro Cristina Galiero, laureata al San Pietro a Maiella, vocal coach e presidente del sodalizio di via Giotto – dopo due anni di stop dovuti a questa maledetta pandemia, si torna con il concerto di fine anno sociale. Da diversi mesi sono riprese le attività, e ora finalmente siamo senza mascherina e torniamo ai live, con una forte carica data soprattutto dai più giovani soci dell’Unisound, ma anche grazie all’impegno dei nostri preparatori, i docenti Giulio Cannavale per la musica d’insieme e la chitarra, Luigi Pelosi per il basso e il contrabasso, Emiliano Barrella per la batteria e le percussioni, Nicola Abate per il pianoforte classico e moderno e Teresa Galiero che segue per il canto i più piccoli. Sarà una serata all’insegna della Musica con un occhio sicuramente rivolto alla voglia di pace, visto il delicato momento della guerra in Ucraina, anche perché non dimentichiamo che la musica è il vero linguaggio universale, e chi ama la musica ha solo e sempre voglia di pace. Non mancheranno momenti di danza, grazie alle coreografie del Centro Danza Diana e dei suoi ballerini ed in particolare alla collaborazione del Maestro Diana Pagano. Sarà uno spettacolo molto bello da non perdere, siete tutti invitati.”