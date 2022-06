Aversa. Aumento materie prime, settore calzaturiero incontra il ministro Di Maio

E’ stato un momento di confronto tra imprese, professionisti e Istituzioni quello che si è svolto oggi pomeriggio ad Aversa, tra il Ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e le aziende locali.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha partecipato all’incontro dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli nord ad Aversa per chiudere il forum “Imprese e professionisti sui mercati internazionali. Le opportunità per il Mezzogiorno”.

Le nostre. imprese, già martoriate dalla grave crisi pandemica, si stanno ritrovando ad affrontare anche i numerosi effetti negativi legati alla guerra in Ucraina. Tanti gli argomenti affrontati, ci si è focalizzati soprattutto sul vortiginoso aumento delle materie prime, della mancanza di manodopera e dell’esportazione dei ns. prodotti verso paesi emergenti, tra cui Dubai e India.

All’incontro era presente anche il giovane imprenditore Giuseppe De Cristofaro, a capo delegazione di una gran parte di imprenditori del settore calzaturiero della provincia di Caserta.

Nel clima economico legato al Covid, dominato da moltissime incertezze e dalle numerose restrizioni, che hanno travolto quasi tutti i settori economici, molte aziende hanno dovuto affrontare sfide mai viste e il giovane De Cristofaro, amministratore della MELIK Srl, non ha perso tempo, si è rimboccato da subito le maniche, ha spinto sull’acceleratore e ha saputo cogliere le opportunità che si sono presentate, focalizzandosi sui propri obiettivi, con la meta ben precisa davanti agli occhi, la mission ben stampata nel proprio cuore e l’energia necessaria ed ha superato in modo brillante il periodo buio, riuscendo anche ad incrementare il numero degli occupati.

“L’azienda è in forte evoluzione e potrei definirla un esempio virtuoso che adotta principi e approcci legati all’economia circolare che, ricordiamolo, parte dall’idea di valorizzare prodotti e servizi a lungo termine ispirandosi a modelli di business più sostenibili e al paradigma delle 5 R (riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero e rigenerazione) – sottolinea De Cristofaro -. Nella programmazione triennale 2022/2025, abbiamo previsto ulteriori investimenti, già in cantiere, in macchinari ad alta tecnologia, che porteranno ad un incremento del fatturato e quindi delle unità lavorative. Oggi lavoriamo solo con Brand di fama internazionale, producendo, in modo artigianale, prodotti di alta gamma. Ci tenevo a ringraziare vivamente il consigliere regionale On. Salvatore Aversano referente provinciale del M5S, persona sempre disponibile e molto vicina alle aziende che, grazie alla sua costante presenza nel territorio, fa da collante tra le istituzioni e gli imprenditori. Abbiamo tanto bisogno di coesione e solo uniti possiamo raggiungere obiettivi concreti!”.