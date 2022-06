Atto vandalico in via Nunziale: insorge il sindaco Apicella

“Ancora una volta dobbiamo fare i conti con l’inciviltà di pochi che, però, arreca danno a tanti”. Questo il commento a caldo del Sindaco Michele Apicella informato dell’atto vandalico posto in essere da ignoti ai danni dell’area attrezzata di via Nunziale S. Antonio.

“A fare le spese del poco rispetto verso i beni pubblici da parte di alcuni, questa volta, sono purtroppo i bambini che sono soliti giocare sulle giostrine dell’area attrezzata”. Tanta l’amarezza e la rabbia del Sindaco nel vedere sprecati gli investimenti fatti proprio per dotare l’area di giochi e giostrine. “Lavoriamo alacremente e con impegno per migliorare la città ma se quello che creiamo poi viene vandalizzato, rende vano ogni nostro sforzo. Stiamo visionando i filmati della videosorveglianza per individuare gli autori di questo atto deprecabile”.

Il rispetto per la cosa pubblica, per il bene comune, è il messaggio che gli amministratori comunali vogliono sia condiviso. Oltre ad individuare i responsabili, si vuole che siano gli stessi cittadini a far rispettare, per primi, le regole minime di convivenza e a segnalare abusi ed eccessi. “Provvederemo, appena possibile, alla sistemazione dell’area giochi ma invitiamo tutti i cittadini a prendersi cura del bene comune e a difenderlo come quello privato segnalando e reprimendo eventuali abusi e ogni violazione delle regole del vivere civile. Non possiamo essere tolleranti verso chi non rispetta il bene comune . Deve essere chiaro che si tratta di un atto inqualificabile e che in questo caso è ancora più odioso in quanto va a danneggiare particolarmente i bambini che sono soliti frequentare l’area in questione”.