Annamaria Sadutto proclamata presidente del Lions Club Caserta Host

“Sono onorata e felice. – dichiara Annamaria Sadutto -. Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per me e per la mia famiglia. Essere stata insignita del ruolo di Presidente per l’anno 2022/2023 del Lions Club Caserta Host è un riconoscimento importante per il mio impegno nel sociale. Ringrazio tutte le autorità presenti e tutti i soci per la fiducia accordatami”, conclude il presidente neo proclamato del Lions Club Caserta Host.