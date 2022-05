Video poker, il gioco che ha affascinato l’Italia: dove nasce e come funziona

Ci sono giochi che nel corso degli anni hanno avuto una vera e propria consacrazione. Il mondo dei casinò da sempre ha attirato persone da ogni parte del globo e quando si decide di partire alla volta del Principato di Monaco o Las Vegas, è impossibile non fare tappa in una delle strutture di gioco più famose al mondo. Roulette, slot machine, blackjack e tantissimi altri riempiono le sale e le piattaforme online: sì, perché con l’avvento di internet e le nuove tecnologie, sono usciti fuori i casinò online, riscuotendo un grande successo nel pubblico.

Tra i titoli di intrattenimento più ricercati nei casinò fisici e online troviamo i giochi video poker. Parliamo di un parente stretto del poker, molto praticato all’interno del nostro paese. Giocarci è molto semplice, grazie al sistema che prende spunto dalle slot machines. Ma dove nasce e come si gioca?

La storia del video poker

Per capire la storia che c’è dietro questo gioco, bisogna fare un leggero passo indietro, arrivando alla creazione delle slot machines. Queste nacquero nel 1887, dall’ingegno di Charles Fey. Inizialmente prendevano il nome di Liberty Bell ed era meccanica: al suo interno trovavamo tre rulli composti da 5 simboli ciascuno. Si inseriva la moneta e si abbassava l’iconica leva, permettendo di girare i rulli fino a far compare la combinazione: se si era fortunati si vinceva un pacchetto di sigarette o una bibita.

Da questa idea nasce il video poker, come ibridazione delle slot e il 5 card draw. Nel 1901 lo stesso Fey realizzerà lo “Skill Draw”, ovvero una macchinetta che permette di tenere le carte al primo giro e che con il successivo completa la mano, un po’ come il Poker. Passeranno altri 69 prima di vedere il primo video poker digitale, come oggi lo intendiamo. Nel 1970 la Dale Electronics Corporation inventerà “Poker-Matic”, costituito da uno schermo televisivo e un cervello, capace di elaborare dati e produrre effetti grafici e sonori, in modo da attrarre i giocatori. Non ebbe un grande successo, nonostante la larga diffusione nei casinò terrestri, in quanto c’era ancora troppo scetticismo attorno alle macchinette digitali.

Passano altri anni e nel 1978 William Si Redd decise di fondare la Sircoma. Nel corso degli anni questa azienda divenne un punto di riferimento importante nel mondo del video poker sul suolo americano. L’anno successivo venne messo sul mercato “Draw poker”. Nel 1994 assistiamo alla nascita del video poker online, gestito dalla microgaming.

Il funzionamento

Il gioco è simile al poker tradizionale. Nei video poker il giocatore piazza una puntata e la macchina in maniera randomica genererà le carte. Una volta visualizzate sullo schermo stabiliranno il punteggio del giocatore. Ovviamente è possibile cambiare un certo numero di carte, andandole a sostituire con alcune nuove. Questa operazione è a discrezione del giocatore, non è obbligatoria. In base al punteggio la macchina rilascia il premio al termine della partita. Insomma parliamo di un gioco basato totalmente sulla fortuna del gioco.