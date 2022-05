(VIDEO) Un ‘italiano’ sarà il nuovo premier dell’Australia

Sarà Anthony Albanese, leader dei laburisti d’Australia, il nuovo premier del Paese oceanico. Il risultato delle elezioni politiche segna la sconfitta del premier uscente Scott Morrison e della sua alleanza di centrodestra.

Albanese, ex presidente del Parlamento australiano, ex ministro e anche ex vice-premier, è figlio di Carlo Albanese, un italiano che negli anni ’60 lasciò Barletta per andare a lavorare come marinaio in giro per il mondo. Durante uno dei suoi viaggi conobbe un’australiana di origini irlandese e dalla loro breve relazione nacque Anthony, che fu cresciuto dalla sola madre. Solo negli anni Duemila avvenne l’incontro tra padre e figlio.

(Dire)