Se hai ha intenzione di vendere una pietra preziosa, la scelta, relativa a chi rivolgersi, riguarda i compro pietre preziose presenti sul mercato, preferendo color che sono un vero e proprio laboratorio di gemmologia, e che quindi sia in grado di capire in modo preciso quale sia il valore delle pietre preziose usate . Hai bisogno di vendere un brillante usato oppure vuoi conoscere il valore del tuo diamante da investimento? Ecco come fare in modo sicuro.

Qual è il valore delle pietre preziose usate

Molte persone che hanno un diamante da vendere si chiedono quale sia il reale valore di una pietra preziosa. In realtà stabilire quanto vale una pietra preziosa è molto complesso perché, a differenza di quanto i non addetti ai lavori possono pensare, non è così semplice perché non è legato solo alla sua grandezza fisica, ma anche ad una serie di altri elementi. Sul mercato, infatti, esistono molte pietre che non hanno origine naturale, ma sono frutto di sintesi di laboratorio e per questo motivo hanno un valore decisamente inferiore. Saper riconoscere un diamante naturale, ad esempio, da uno che è stato creato chimicamente non è un’operazione semplice ma richiede studio, conoscenza e strumentazione ideale. Proprio le caratteristiche che sono quelle possedute dai gemmologi esperti di IGR Diamanti Roma , che sono veri e propri cultori della materia e sono aggiornati sulle tecniche di valutazione più precise.

Quali sono gli elementi di valutazione delle pietre preziose

Visto che gli elementi di valutazione delle pietre preziose sono numerosi, esattamente quali sono quelli che si prendono in considerazione? L’elemento principale è costituito dal metodo di analisi che fa riferimento al Rapaport Diamond Report, un rapporto internazionale che è la Bibbia di tutti coloro che lavorano in modo professionale con le pietre preziose e i diamanti in particolare. A tal fine, quindi, si valutano soprattutto quegli elementi che sono conosciuti come le quattro C del diamante, le iniziali delle parole inglesi cut, colour, carat e clarity che rispettivamente vogliono dire taglio, colore, carato (ossia grandezza) e brillantezza, e che comprende anche la possibilità di valutare l’eventuale presenza di inclusioni nella pietra, un elemento che la renderebbe meno preziosa. Ovviamente questi elementi possono essere valutati solo da esperti che sono dotati della strumentazione necessaria per cogliere ogni aspetto.

Quando vendere le pietre preziose usate

Molti clienti ci chiedono se esiste un momento migliore per vendere le pietre preziose, così da sfruttare il momento più propizio. In effetti una pietra preziosa resta tale nel tempo, tanto che i diamanti vengono considerati una forma di investimento vera e propria, che cresce anno dopo anno se vengono conservati nel modo giusto. Tuttavia è anche vero che le oscillazioni del valore dei diamanti sono una realtà e che proprio sul Rapaport periodico vengono pubblicate le valutazioni in tempo reale, secondo determinate caratteristiche. Per questo le nostre valutazioni sono sempre in linea con le quotazioni ufficiali e gli esperti di IGR Diamanti Roma effettuano delle valutazioni approfondite avendo sempre questi valori bene in mente, al fine di realizzare dei preventivi sia per la vendita che per l’acquisto che siano sempre molto convenienti per i clienti.

Come avviene l’acquisto delle pietre preziose usate

L’acquisto delle pietre preziose avviene secondo un iter codificato perfezionato nel corso del tempo da ogni compro pietre preziose per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti. Rivolgendosi a IGR Diamanti Roma, il cliente deve portare il diamante o la pietra preziosa presso i loro laboratori, se lo preferisce prendendo appuntamento con uno degli esperti, così da essere certo di avere l’attenzione necessaria. Il tecnico che procede alla valutazione lo fa prendendo in considerazione tutti gli elementi importanti del diamante attraverso una valutazione visiva ma, in caso di dubbi, procede ad analisi più approfondite. Dopo aver dato un valore alla pietra, si fa un’offerta economica e, in caso di gradimento da parte del cliente, si procede con la vendita. Il pagamento è immediato, in contanti se il valore è inferiore alla cifra stabilita per legge, con metodi di pagamento tracciabili se supera questa cifra. Infine viene rilasciata la ricevuta relativa alla vendita, come da normativa vigente.

Perché rivolgersi a noi per la vendita delle pietre preziose

I clienti, che si rivolgono alla professionalità di IGR Diamanti Roma, sanno che sono una realtà seria, che da molti anni opera in questo campo e lo fa con estrema attenzione. Negli oltre dieci anni di attività, ha stretto rapporti con i più importanti operatori del settore, diventando un punto di riferimento non solo per i clienti privati, che vogliono vendere o acquistare pietre preziose, ma anche per gioiellerie e altre realtà simili che cercano un partner serio e affidabile per riuscire a eseguire valutazioni precise e altri tipi di lavorazioni su diamanti e pietre preziose in generale. Propongono valutazioni gratuite, eseguite dopo un’attenta perizia condotta con tecniche moderne, anche perché dispongono di un laboratorio attrezzato che è un fiore all’occhiello nel campo della gemmologia.