Vacanze al mare: preferisci la musica e colori di Cuba o il mare trasparente di Bali?

L’estate si avvicina, così come la voglia di preparare le valigie e partire in direzione di una meta meravigliosa in cui trascorrere le prossime vacanze.

La pandemia da Coronavirus e le regole legate alla diffusione del virus negli ultimi anni hanno influenzato il nostro modo di viaggiare ma, ora che le restrizioni si sono allentate, la voglia di mare e di vacanze all’estero è tanta. Quindi, partire in sicurezza, soprattutto all’estero, si può fare.

La migliore soluzione, però, per le tue prossime vacanze al mare è quella di rivolgerti ad una travel company online come Tramundi, in modo da vivere un’esperienza memorabile.

Quali sono, però, le mete più amate per il periodo estivo? Senza dubbio puoi prenotare una vacanza a Bali, goderti il sole sulle spiagge più belle dell’Indonesia e fare un tuffo a fianco delle barriere coralline.

Per chi non vuole spostarsi molto lontano dall’Italia, la Grecia e la Croazia rappresentano due mete eccezionali. In Grecia, non puoi lasciarti sfuggire l’isola di Karpathos, nel Mar Egeo, un vero paradiso circondato da verde e natura incontaminata con piccoli villaggi e ristorantini in cui assaggiare piatti tipici.

In Croazia, invece, puoi lasciarti affascinare dalle isole Kornati. Piccoli atolli pittoreschi in cui trascorrere momenti di puro relax e divertimento.

Le Canarie sono un’altra destinazione molto ambita dai viaggiatori italiani per l’estate: l’ideale è partire verso questa meta spagnola con le idee per chiare e un tragitto alla scoperta non solo di spiagge, ma anche di alcuni luoghi caratteristici come La Gomera, un paradiso naturale, e Montana Amarilla, un vulcano nato dal contatto del magma con il mare.

Se ami lo sport, la destinazione giusta per te è il Portogallo. A Perniche troverai il luogo perfetto per allenarti sulla tavola da surf e divertirti insieme a tanti altri viaggiatori avventurosi come te!

E che ne pensi di Malta? Questa piccola isola del Mediterraneo è davvero magica e custodisce luoghi meravigliosi come i giardini dell’Upper Baracca, le scogliere di Dingli, i giardini botanici di San Anton e Hagar Qim, il principale sito preistorico di Malta.

Se ami i lemuri e vorresti avere un tu per tu con loro, li troverai in Madagascar. Questa è una destinazione rilassante, in cui puoi trascorrere il tuo tempo libero sorseggiando un buon drink sulle meravigliose spiagge bianche di Nosy Be o Nosy Komba ma anche ricca di momenti avventurosi se vuoi addentrarti nella natura del Parco Nazionale de La Montagne d’Ambre per conoscere ben 7 specie differenti di lemuri che abitano quest’ambiente.

Quest’estate è perfetta anche per volare verso Cuba, fare un tuffo nel Mar Caraibico, danzare in uno dei suoi locali e attraversare la città a bordo di una decappottabile colorata a suon di musica.