UIL Trasporti Caserta, Gianfranco Spanò confermato alla guida della segreteria generale

Il voto unanime è giunto a conclusione dell’XI° Congresso della Uiltrasporti Caserta che si è tenuto ieri presso il Grand Hotel Vanvitelli, alla presenza del Segretario Regionale Campania Uiltrasporti Antonio Aiello, del Segretario Generale Confederale Uil Caserta Antonio Farinari, del Segretario Organizzativo Caserta Pietro Pettrone e di tutti i delegati.

Nella relazione il Segretario generale della Uiltrasporti di Caserta Gianfranco Spanò ha evidenziato come, a distanza di 4 anni, si celebri il Congresso Territoriale della Uiltrasporti di Caserta con una crisi pandemica, economica, industriale e di consumi, che sembra ancora persistere, lasciando intravedere all’orizzonte un solo timido spiraglio di ripresa.

“La pandemia – ha detto Spanò – ha determinato nella collettività una consapevolezza, prima sconosciuta, circa la grande rilevanza del settore dei trasporti per la coesione e per lo sviluppo sociale, oltre che per il futuro economico del paese. Tale consapevolezza è stata raggiunta, nonostante quello colpito dallo tsunami pandemico fosse un settore già sofferente, con ferite ben note e che proprio noi della Uiltrasporti, avevamo più volte evidenziato nelle sedi opportune. Come se non bastasse – aggiunge – l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia sta complicando ulteriormente la già precaria condizione economico finanziaria dell’Unione Europea, dove l’Italia rischia di pagare il prezzo più alto”.

“Noi facciamo sindacato e non ci interessiamo di politica ma da cittadini Europei nell’anno 2022, non possiamo rimanere inermi a ciò che abbiamo visto e continuiamo a vedere attraverso i media, pensavamo che determinate immagini appartenevano a un passato che non avremmo più rivissuto. A questo scempio brutale e drammatico diciamo ‘Basta morte e basta distruzione’, alle bombe deve prevalere il dialogo, unico strumento utile a ristabilire la Pace”.

A conclusione del congresso, è stata varata la nuova segreteria della Uiltrasporti Caserta: sono risultati eletti all’unanimità Francesco Bernardo e Giovanni Guarino.